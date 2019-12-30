بالصور.. "بوستر" معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020

كتب- محمد عاطف:

نُظم مساء الاثنين، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، المؤتمر الصحفي للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أشرف رضا رئيس لجنة التحكيم مسابقة البوستر، د. أحمد هانو عميد كلية الفنون الجميلة، والفنان محمد أباظة الفائز بالجائزة.

وأكد "الحاج علي"، أن البوستر الفائز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لصاحبه محمد أباظة، يحمل جميع العناصر كما يحمل اللوجو أو العلامة الأساسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأوضح "علي"؛ أن البوستر عبارة عن مجموعة من النخيل مرسومة بطريقة الفن الشعبي، حيث يمثل في مجمله "السهل الممتنع" وبعض المعلومات عن المعرض، مؤكدا أن المعرض أصبح له شخصية مستقلة وعلامة تجارية ثابتة.

قال أشرف رضا رئيس لجنة التحكيم: "لقد تقدم لمسابقة تصميم البوستر، ما يقرب من ٦٢٠ متسابقًا شملت العديد من الأفكار المعاصرة، تضمنت اتجاهات مختلفة في التصميم يشمل ٣ شعارات وهي: (شعار وزارة الثقافة، شعار الهيئة العامة للكتاب والشعار الخاص بالمعرض الذي استعمل الدورة السابقة)، وسيتم استخدامه مدى الحياة".

من جانبه، قال الفنان الفائز محمد أباظة إنه اعتمد فى تصميمه على استخدام النخل المتمايل كالرقص الأفريقي، والألوان المستوحاة من الثقافة الأفريقية، مع الثقافة المصرية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكتاب قد نظمت مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى 4 فبراير 2020، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".​