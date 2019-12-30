5 قرارات.. "التضامن" تستجيب لطالب الأزهر الكفيف وجده (صور)

كتب- محمد نصار:

استجابت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وما نشرته عدد من المواقع الإخبارية بشأن طالب الأزهر الكفيف وجده.

ووجت وزيرة التضامن، علاء عبدالعاطي معاون الوزيرة للرعاية الاجتماعية وفريق برنامج رفيق المسن بالوزارة بزيارة الطالب في منزله، وتوفير مرافق للطالب مُدرب ومؤهل من خلال الوزارة لمساعدته في الوصول للكيلة، وتحمل جميع نفقات انتقاله يوميًا ومساعدته في مهام استذكاره لدروسه، وأيضاً التنسيق مع جامعة الأزهر لمرافقته في الامتحانات وخلال فترة الدراسة بالكامل.

كما وجهت "القباج" بعمل دراسة حالة للأسرة، والبدء في إجراءات حصول الطالب على معاش كرامة.

وكانت عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت قصة عجوز سبعيني يتكأ على عصاه بيمينه، يصطحب شابا كفيفًا بيساره كل يوم، يسيران معًا مسافة طويلة من بيتهما إلى مقر الجامعة.