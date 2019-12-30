"للترويج لرجل أعمال بالمسجد".. الأوقاف تمنع مبتهلاً من العمل

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، منع المبتهل محمد علي جابين من الابتهال بجميع مساجدها، لمخالفته الضوابط التي أقرتها، وخروجه على مقتضياتها.

ونبهت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، على جميع مديريات الجمهورية وجميع إداراتها ومساجدها والعاملين بها عدم تمكين المبتهل محمد علي جابين من ممارسة أي عمل ابتهالي أو غيره في أي مسجد، لخروجه على مقتضى الضوابط التي أقرتها لتنظيم العمل بالمساجد، واستخدامها في غير ما خصصت له، وعدم محاولة استغلالها في الدعاية لأي شخص، أو حزب، أو جماعة.

وأشارت الأوقاف، إلى أن المبتهل محمد علي جابين ليس من العاملين بالوزارة، ولا علاقة له بها.

في الوقت نفسه كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن المبتهل محمد جابين روج لأحد رجال الأعمال، الذي ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب، الدورة المقبلة، بأحد مساجد إدارة شبر الخيمة، التابعة لمديرية القليوبية.

وقالالمصدر في تصريحات لمصراوي، إن المبتهل "روج لأحد رجال الأعمال أمام مرتادي المسجد، وقال إنه دائما ما يُقدِم على عمل الخير، وله مشاريع خيرية كثيرة بالمنطقة"، ما يُعد مخالفة صريحة لآداب المسجد وتعليمات وزارة الأوقاف، واستخدام بيوت الله في غير ما خصصت له، ما اضطر معه الدكتور محمد مختار جمعة لمنعه من العمل بالمساجد على الفور.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة الأوقاف قررت إحالة مدير إدارة شبرا الخيمة ومفتشَين بالإدارة إلى التحقيق بالديوان العام، لحدوث الواقعة في مسجد يقع في نطاق عملهم.