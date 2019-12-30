البورصة المصرية إجازة يوم الأربعاء المقبل بمناسبة عطلة البنوك
06:15 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
قالت البورصة المصرية، في بيان اليوم الاثنين، إنها قررت أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 إجازة رسمية، بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020.
وكان البنك المركزي قرر تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة نهاية السنة المالية لمعظم البنوك.
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