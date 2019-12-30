مدبولي يصدر قرارًا بتكليف هاني محمود مستشارًا لرئيس الوزراء

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد علي عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام.

كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.