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مدبولي يصدر قرارًا بتكليف هاني محمود مستشارًا لرئيس الوزراء

04:11 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
مدبولي يصدر قرارًا بتكليف هاني محمود مستشارًا لرئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد علي عبد العزيز، وزير الدولة للتنمية الإدارية (الأسبق)، بالعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإدارى لمدة عام.

كما يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة وميكنة الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيدًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء هاني محمود الإصلاح الإدارى

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