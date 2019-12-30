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ختام الدورة الشرعية الثامنة لـ 33 إمامًا ليبيًا بمنظمة خريجي الأزهر

03:47 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
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كتب- محمود مصطفى:

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثامنة لتدريب وتأهيل 33 إماماً من أئمة وخطباء ليبيا، والتي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، واستمرت شهراً كاملاً.

والتقى أئمة ليبيا بالعديد من أساتذة الأزهر الشريف، ورتبت عدة زيارات لهم شملت مشيخة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء ، ودار الإفتاء المصرية.

وأقامت المنظمة حفل تكريم لهم حضره كلا من أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور ابراهيم الهدهد الرئيس السابق لجامعة الأزهر، المستشار العلمي للمنظمة.

وألقى الدكتور ابراهيم الهدهد، كلمة أشاد فيها بحسن تعاون الأئمة الليبين، وحرصهم على تلقي العلوم التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم العلمية والشرعية .

وحرص الهدهد على توجيه الأئمة الليبين بأهمية الرسالة التي يحملونها عند رجوعهم لبلدهم، والعمل علي إزالة ماعلق في أذهان بعض الشباب من أفكار لاتتفق مع صحيح الدين .

من جانبهم، عبر الأخوة الليبيون عن تقديرهم لمصر، ولفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر - رئيس مجلس إدارة المنظمة، وجهود المنظمة لتقديم يد العون لأشقائهم الليبين خاصة في هذه المرحلة الراهنة .

وقدمت المنظمة للمتدربين مجموعة من إصداراتها التي تفند الفكر المتطرف ، وتساعد علي حل كثير من المشكلات الفكرية المتشابكة والتي أحدثتها جماعات العنف والتطرف.

ليبيا منظمة خريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الأزهر الشريف مشيخة الأزهر دار الإفتاء المصرية

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