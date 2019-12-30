برلمانية: رفض الأحزاب مناقشة "الإدارة المحلية" سقطة تاريخية

كتب - أحمد علي:

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية، يعد من أهم الاستحقاقات الدستورية التي يجب إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي خاصة في ظل الاحتياج الجماهيري لوجود محليات منتخبة لإعادة الإنضباط إلى الشارع المصري.

وأضافت النائبة في بيان اليوم الاثنين، أن إقرار قانون الإدارة المحلية، يساهم في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية نستطيع من خلالها تحقيق معدلات تنمية مرتفعة حيث أن استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية تساعد في تحقيق هذه المعدلات.

وأكدت، أن قيام الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية برفض مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد سقطة تاريخية خاصة وأن إقرار قانون الإدارة المحلية استحقاق دستورى؛ كما أن توجيه الرئيس في أكثر من لقاء بضرورة إقرار قانون للإدارة المحلية، ووجود محليات منتخبة للقضاء على الفساد يعد توجه دولة.

وتابعت :"المحليات بمثابة عوامل الاستدامة لأي تقدم يحدث في مصر، فوجود محليات منتخبة سيساهم في إحكام الرقابة وطرح المشكلات المحلية ووضع حلول موضوعية لها وسيساعد في فرض القانون في وجه كل مخالف للحفاظ على حق المواطن والدولة في كل قرية، مركز، مدينة ومحافظة على مستوى الجمهورية".