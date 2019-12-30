مبادرة بإتاحة 1250 جنيها لشراء السلع على بطاقات التموين.. ومطلب عاجل للبدالين

كتب- محمد سامي:

كشف المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، تفاصيل المبادرة الخاصة بإضافة 1250 جنيهًا، على بطاقات التموين لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد موزعة على 6 شهور بداية من يناير 2020 حتى يوليو 2020، ضمن مبادرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار "اشتري المصري".

وأوضح عبدالغفار أن المبادرة تتلخص في إمكانية شراء أصحاب البطاقات التموينية من المحال التجارية المشتركة في المبادرة وعددهم 4500 فرع للمحال الكبرى و525 فرعا في قطاع الأعمال العام ليكون الإجمالي أكثر من 5000 محل بكل المحافظات، إضافة لـ 10000 موزع للشركات التي تنتج منتجات مصرية.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيوفر الأجهزة الخاصة بكروت التمويل مثل كروت الائتمان مع دراسة إمكانية تشغيل بطاقات التموين الذكيه ككروت إئتمان خلال الستة أشهر.

وأضاف عبدالغفار، أن المبادرة تهدف لتوفير السلع بأسعار مخفضة وستتكلف ما يقرب من 78 مليار جنيه، ما يعادل 13 مليار جنيه شهريا أي أن كل فرع سيحقق مبيعات تقترب من المليون الجنيه.

من جانبه قال أحمد كمال معاون وزير التموين، إن الوزارة ستعلن التفاصيل النهائية لتلك المبادرة فور الانتهاء وعلى آلياتها تنفيذها، في بيان رسمي صادر من وزير التموين.

من جانبه طالب ماجد نادي عضو نقابة البدالين التموينين، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بإدراج ماكينات صرف تجار التموين ضمن المبادرة، وأن تكون جميع الماكينات مجهزة ومربوطة بقاعدة البيانات.

وأشار نادي أن بدالي التموين البالغ عددهم 25 ألف بدال تموين أولى بصرف السلع الحرة للمواطنين خاصة بالقرى والأرياف التي لايوجد بها مولات أو هايبرماركت

أو فروع للشركات الرئيسية.​