رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد منافذ بيع اللحوم والجمعيات الاستهلاكية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بين منطقة المطورين جنوب المنطقة الصناعية A6 وطريق الروبيكي بطول ٦ كم، لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

وأضاف شاهين، في بيان اليوم، أن الطريق يعتبر شريانا حيويا للمدينة، ويتناسب مع المرحلة القادمة وزيادة الاستثمارات بها، وكذا زيادة إقبال المستثمرين على المناطق الصناعية وتوفير مسارات جديدة لخدمة وربط المنطقة الصناعية بالمحاور الرئيسية، مشيراً إلى أنه تم نهو أعمال السن، وجارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت بطول ٥.٢ كم بالجزء الأول للطريق.

وفي سياق آخر، تفقد رئيس الجهاز منافذ بيع اللحوم التابعة للجهات الحكومية والجمعيات الاستهلاكية، ومحال الجزارة بالأسواق بمراكز الخدمات المختلفة بالمدينة، للتأكد من توافر الخدمة، ومدى إقبال المواطنين عليها، والرضا عن مستوي الخدمة والأسعار.

وقال رئيس الجهاز: تم تحرير محاضر للجزارين المخالفين للذبح خارج المدبح، وكذا إجراء عدة لقاءات مع المواطنين المترددين على المنافذ ومحال الجزارة، لإبداء رأيهم عن المنتجات المباعة.

جدير بالذكر أنه رافق رئيس الجهاز خلال جولته، مسئولو جهاز المدينة، وشرطة المرافق، ومسئولو إدارات التموين والصحة والطب البيطري، بمدينة العاشر من رمضان.