منظومة "الشكاوى الحكومية" تستجيب لـ4862 شكوى واستغاثة ديسمبر الجاري

كتب - محمد غايات:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعامل مع الحالات الطبية التي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر 2019، حيث استعرض تقريرًا من الدكتور طارق الرفاعي، مُدير المنظومة، أشار إلى أن المنظومة رصدت 4862 شكوى واستغاثة خلال الشهر الجاري، تم فحصها، ودراستها، وتوجيهها، للجهات المُختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وبحسب بيان، كان من بينها 439 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا بمختلف التخصصات الطبية.

وتنوعت الحالات الطبية بين توفير أسرة عناية مركزة، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، وجراحات القلب والصدر، وجراحات الأورام، والجهاز الهضمي، وجراحات العيون، بالإضافة إلى أمراض بجهاز المناعة، وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها، وإجراء جراحات لإصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، والتنسيق مع المجالس الطبية المُتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحي، لافتًا إلى أن هذه الحالات لاقت استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمُستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي، في بيان اليوم الاثنين، جانبًا من الحالات التي تم التعامل معها خلال شهر ديسمبر 2019، منها استقبال استغاثة بشأن (ج.م.ا) مريض محجوز بمركز قلب مطروح يعانى من قصور بالشرايين التاجية، وتم عمل قسطرة تشخيصية للحالة وتوسيع للشريان الخلفي ولم تستجب المحاولة، ويتطلب الأمر سرعة اجراء جراحة قلب مفتوح.

وعلى الفور تم التنسيق مع الدكتور وائل نبيل عميد طب الإسكندرية، وأفاد بإرسال المريض على الفور، فتم التنسيق مع الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية لنقله إلى المستشفى التخصصي التعليمي قسم القلب والصدر بجامعة الإسكندرية وحجز المريض، وإجراء التدخل الجراحي، اللازم بنجاح وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وكذلك استغاثة بشأن مواطنة من محافظة الشرقية (ع.ع.م) عمرها (55) عاماً محجوزة بمستشفى الأحرار بالشرقية بالرعاية المركزة، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين أنها تُعانى من إنشطار بالشريان الأورطي، وتحتاج إلى سرعة اجراء عملية قلب مفتوح، فتم التنسيق على الفور مع الدكتور احمد عبدالعزيز مدير معهد أكاديمية القلب والصدر التابعة لجامعة عين شمس، وهيئة الإسعاف المصرية.

وتم نقل المريضة على الفور، واجراء التدخل الجراحي العاجل بنجاح. وأيضاً استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه (ع.أ.ز) وعمره (21) سنة من كسور متعددة بالفقرات القطنية والصدرية وشرخ بالفقرة القطنية الأولى، نتيجة سقوطه من علو ويحتاج الى عملية تثبيت لفقرات العمود الفقري الصدرية والقطنية.

تم التنسيق مع الدكتور محمد زيدان مدير مستشفى الهلال وهيئة الإسعاف المصرية لنقل المريض وحجزه وإجراء التدخل الجراحي اللازم.