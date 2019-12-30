أمطار بالساحل والدلتا وبحري.. الأرصاد: انخفاض حرارة وزيادة الرياح خلال 72 ساعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم الاثنين يميل للبرودة على شمال البلاد نتيجة نشاط الرياح الغربية، ما يزيد انخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى الـ72 ساعة المقبلة، نتيجة حالة التبريد الموجودة في طبقات الجو لعليا، وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة والاحساس بالبرودة بشكل أكبر، لافتًا إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحري والدلتا.

وأشار إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة سيزيد على شمال البلاد والقاهرة، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، ما يؤثر على انخفاض الرؤية خاصة في المدن الجديدة، مطالبا السائقين القيادة بهدوء، لكن بداية من الغد سنشهد هدوءا نسبيا في سرعات الرياح.

وتابع: "تستمر حالة عدم الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتكون مستقرة على البحر الأحمر.

وحذر المواطنين من عدم ارتداء الملابس الشتوية طوال اليوم، والقيادة بحذر شديد على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية خاصة الموجودة في المناطق الشمالية.​