ننشر أول صور لتماثيل الكباش بالكرنك قبل نقلها لتزيين ميدان التحرير

كتب- محمد عاطف:

واصلت وزارات الإسكان والآثار والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة وشركة المقاولون العرب، تنفيذ أعمال تطوير ميدان التحرير.

وينشر مصراوي أول صور لـ4 تماثيل ضخمة لكباش معبد الكرنك التي ستنقل إلى ميدان التحرير.

وقال الدكتور مصطفي الصغير مدير عام آثار الكرنك: يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية.

وأوضحت محافظة القاهرة، تفاصيل أعمال تطوير ميدان التحرير وتزيينه بمسلة الملك رمسيس الثاني التي يتم ترميمها بطول 19 مترًا، إضافة لأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام.

وأكدت المحافظة، أنه تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هي (صينية الميدان - عمر مكرم - المتحف - المجمع - وزارة الخارجية القديمة - جراج التحرير)، حيث تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة بوزن 600 طن.

كما يشمل المخطط تنفيذ 9 كمرات بطول 16 مترًا وارتفاع 2.30 متر، ومشايات مكونة من بلاطات خرسانية وعلى جانبيها خرسانة ملونة وزراعة نخيل وإنشاء أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.