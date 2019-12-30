"الإسكان": بيع 23 محلاً تجاريًا وصيدليتين والمتر يسجل 182 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم عقد جلسة مزاد علنى لبيع 23 محلاً تجارياً + صيدليتين بمساحات تتراوح من (15.9 م2 : 98.5 م2) بقيمة استثمارية حوالي 50 مليون جنيه، بمنطقتى النرجس والقرنفل بالحى الخامس عمارات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وقال مندور، في بيان اليوم، أسفر المزاد عن بيع المحال التجارية والصيدليتين، حيث وصل أعلى سعر للمتر مسطح بأحد المحال إلى 182 ألف جنيه تقريباً لأول مرة في تاريخ المدينة، بإجمالى قيمة بيعية بلغت حوالي 4 ملايين و 334 ألف جنيه تقريباً، بينما بلغ أعلى سعر لبيع المتر المسطح بالصيدلية إلى 101 ألف جنيه بقيمة بيعية بلغت 4 ملايين و 262 ألف جنية تقريباً.

وأضاف: تم إتاحة المحال المباعة بأنشطة مختلفة لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، حيث تنوعت الأنشطة بين( سوبر ماركت – كشرى وحلوانى – مشويات وأسماك – بقالة – مطعم وكافيتيريا – مخبز بلدى – مخبز أفرنجى – مجمدات – هايبر ماركت – حدايد وبويات – خضروات وفاكهة – لوازم معمار - صيدلية).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال والصيدليتين لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية من الخدمات وخاصة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وكذا زيادة الفرص الاستثمارية بها لتكون في مقدمة المدن الجديدة.