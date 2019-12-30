بينها ضبط 105 دانات.. القوات المسلحة تعلن نجاحات حرس الحدود خلال 2019

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة إنه في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الحدود الاستراتيجية تقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية بتأمين حدود وسواحل الدولة بمواجهة 5560 كيلو متر تقريبا منهم 2640 كيلو متر حدود برية و2920 كيلو متر حدود ساحلية، عبر شبكة ضخمة من نقاط المراقبة البرية والساحلية ونقاط التفتيش ومراجعة الطرق والسيطرة على العائمات والمعديات والكباري والأنفاق وعائمات البترول والمنافذ الحدودية المنتشرة على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتشارك قوات حرس الحدود في تنفيذ المداهمات ودوريات التمشيط للطرق والوديان والدروب الوعرة ومناطق الظهير الصحراوي بجميع محافظات الجمهورية وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية لمنع أعمال التسلل والتهريب.

ونجحت قوات حرس الحدود خلال عام 2019 على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة في تحقيق النجاحات الآتية:

ضبط كميات من المواد المخدرة لجوهر (الحشيش - البانجو - الهيروين - الأفيون - الكوكايين) بإجمالى وزن 48 طنًا ونصف الطن، و9 ملايين و300 ألف قرص للعقاقير المخدرة و373 فدانًا من الزراعات المخدرة، إضافة إلى 3 أطنان من البذور التي تستخدم في أغراض زراعة المواد المخدرة.

وضبط كميات من الأسلحة والذخائر بإجمالي 1027 قطعة سلاح و850 ألف طلقة أعيرة نارية مختلفة، و206 خزنة سلاح و6 نظارة ميدان و107 كيلوجرام من المواد المتفجرة، والتي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وضبط 105 دانة مختلفة الأعيرة و18 قنبلة يدوية الصنع.

وبالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، جرى كتشاف وتدمير 12 فتحة نفق بشمال سيناء، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لعدد 30 ألف فرد من جنسيات مختلفة عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وذكر البيان أنه جرى ضبط 836 عربة و13 لودر و24 دراجة بخارية و11 دابة و14 عائمة تستخدم في تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، فضلاً عن ضبط 241 جهاز للتنقيب عن المعادن و40 طن للحجارة المخلوطة بخام الذهب، 304 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وضبط 2 طن من الأسمدة الفاسدة، و 296 كيلو جرام مشغولات ذهبية وفضية، و60 جهاز للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و مليون و211 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط مبالغ مالية بحوزة المهربين بما يوازي مبلغ مليون جنيه مصري.

وقال البيان: يستمر رجال حرس الحدود ليلا ونهارا في إجهاض كافة المخططات التي تستهدف تقويض إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري والإقتصاد الوطني ودرء كافة المخاطر التي يحاول المهربون والخارجون عن القانون إلحاقها بالبلاد.​