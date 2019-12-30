وزيرة الصحة تتفقد تطوير وحدة أبوصويرة بجنوب سيناء

كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة "أبو صويرة" التابعة للإدارة الصحية برأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للوحدة مع الشركة المنفذة، مشددة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، موضحة أن هذه الوحدة ضمن 22 وحدة ومركزا صحيا يجري تطويره ورفع كفاءته للدخول بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.