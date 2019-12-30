"رخيصة ومناسبة للأسرة".. أفضل الأماكن للاحتفال برأس السنة

كتب– يوسف عفيفي:

بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والكريسماس، وفي هذه الأيام من كل عام، يستعد الكثير من المواطنين، للاحتفال بهذه المناسبة واستقبال سنة جديدة، من خلال البحث عن قضاء أجمل الأوقات وأفضل الأماكن وأرخصها والتي تناسب دخلهم واحتياجاتهم.

ويستعرض "مصراوي" أبرز الأماكن التي تناسب محدودي الدخل للاحتفال برأس السنة:

كورنيش النيل

من أشهر الأماكن في القاهرة التي يتوجه لها أغلب الناس للخروج والاحتفال، وركوب المراكب النيلية، للاحتفال كما يوجد بوسط البلد المقاهي والمطاعم أيضًا.

السينما والمسرح

تناسب دور السينما والمسرح، الاحتفال برأس السنة، خاصة أن هناك تذاكر للأفلام سعرها يناسب الجميع وتقدم أفلام العام الجديد التي تعرض لأول مرة سواء عربي وأجنبي.

المولات

تشتهر منطقة التجمع الخامس وأكتوبر ومدينة نصر، بالكافيهات المختلفة والمولات والتي قد لا تتناسب مع محدودي الدخل، غير أنها نزهة ممتعة لمن بقدر.

الحدائق العامة

تفتح الحدائق العامة أبوابها أمام الجمهور الراغب في الاستمتاع برأس السنة الميلادية، وتتميز بأنها مناسبة للفسح الأسرية، حيث الأماكن المخصصة للأطفال للتنزه واللعب، كما أنها تعتبر رخيصة الثمن بشكل نسبي، ومن أشهر هذه الحدائق، حديقة الأورمان والأزهر والأسماك وحديقة الحرية وغيرها.

الحسين وشارع المعز

تعد منطقة القاهرة الفاطمية، مكانًا مناسبًا للخروج والاحتفال برأس السنة، حيث تتزين الشوارع بأشجار عيد الميلاد، كما أنها غير مكلفة ماديًا.

برج القاهرة

يمكن الذهاب إلى برج القاهرة، وتناول العشاء في الداخل، من خلال المطعم الذي يطل على معالم القاهرة الرائعة من الأعلى، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 30 جنيهًا، والأطفال تحت 6 سنوات دون تذكرة.

باخرة في النيل

يمكنك الاستمتاع بأجواء رائعة مع العائلة والأصدقاء على باخرة بكورنيش النيل، وسط فقرات ترفيهية متنوعة وعروض استعراضية للرقص الشرقي والغربي، ويبدأ الاحتفال من 8 مساءً وحتى 2 صباحًا، وتتراوح سعر التذكرة من 250 إلى 600 جنيهًا.

الأهرامات

هناك الكثر من المطاعم والكافيهات السياحية والشعبية بمنطقة الأهرامات، ويمكنك الذهاب إليها والاستمتاع بأفضل الأوقات مع الأهل والأصدقاء.​