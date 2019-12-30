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برلماني: الإهمال يضرب القناطر الخيرية

04:00 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
برلماني: الإهمال يضرب القناطر الخيرية

النائب حاتم عبدالحميد

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب حاتم عبدالحميد عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقناطر الخيرية، عقب اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لمستشفى القناطر الخيرية، مؤكدًا أنه تم إنفاق حوالي 170 مليون جنيه على المشروع حتى الآن.

جاء ذلك خلال زيارة لجنتي الإدارة المحلية والسياحة والطيران المدني، الأحد، إلى مدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، للوقوف على مدى الإهمال الذي يضرب المدينة، في ضوء البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة في هذا الإطار.

وشن النائب هجومًا حادًا بسبب التقاعس في تنفيذ البرنامج الزمني للانتهاء من تطوير مستشفى القناطر الخيرية.

وانتقد النائب، عدم وجود مشرفة بالمستشفيات، قائلًا: "مفيش مشرفة، ولو فيه حالة عاوزة تشرح بتروح بنها والناس بتتبهدل وبقى موت وخراب ديار"، مشيرًا إلى أن الإهمال أصاب كل شيئ في القناطر ولابد من تصحيح الأوضاع.

القناطر الخيرية حاتم عبدالحميد مجلس النواب

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