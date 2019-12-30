اليوم.. إعلان البوستر الرسمي للدورة الـ51 من معرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

يعقد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا في مقر هيئة الكتاب بكورنيش النيل، للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51.

ومن المقرر أن تعقد الدورة الجديدة للمعرض خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير 2020 في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع" .