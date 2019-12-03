"أبوشقة": أردوغان يلعب بالنار في ليبيا

كتب - ميرا إبراهيم:

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رفضه التام للاتفاق الأمني البحري الذي أبرمته حكومة الوفاق الليبية مع الحكومة التركية، معتبراً الاتفاق باطلاً جملة وتفصيلاً.

وأكد "أبوشقة" في بيان اليوم، أن حزب الوفد يرفض مثل هذه الاتفاقيات والمذكرات الأمنية التي لا تتوافق مع مواثيق ومعاهدات الاتفاقيات الدولية وتتعارض مع كل خطوات المجتمع الدولي لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عامة وليبيا بشكل خاص.

ولفت رئيس حزب الوفد إلى أن مذكرتي التفاهم أمنياً وبحرياً تؤديان إلى إفشال كل الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الشعب الليبى، والخروج من المأزق الذي تعيشه الجارة الشقيقة منذ سنوات.

وأشاد "أبوشقة" برفض الجيش والبرلمان الليبيين ما وقعته حكومة فايز السراج من اتفاقيات مع تركيا.

وحذر من مثل هذه الاتفاقيات التى تعكر صفو السلم والأمن بالمنطقة، قائلاً: "إن اتفاق الحكومتين الليبية والتركية يمثل لعباً بالنار في منطقة تحتاج إلى الهدوء وليس إلى إشعال الأوضاع".

وطالب رئيس حزب الوفد بأن تعمل دول حوض البحر المتوسط على الاتحاد ضد المخططات العثمانية الرامية إلى تفتيت الدول العربية للسيطرة عليها.

كما طالب "أبوشقة" المجتمع الدولي بإيقاف أطماع «أردوغان» الذي يسعى إلى إشعال المنطقة وتخريب العلاقات بين الدول.