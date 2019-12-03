"الري" تنفي صدور بيان مشترك لوزراء المياه عن سد النهضة

كتب - أحمد مسعد:

نفت وزارة الموارد المائية والري، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بصدور "بيان مشترك" من وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، في ختام ثاني الاجتماعات الوزارية الأربعة لمفاوضات سد النهضة، والذي عقدت فعالياته في القاهرة، على مدار يومين.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري - في بيان اليوم الثلاثاء - تطلعها لمواصلة المناقشات في الاجتماع الوزاري المقبل في واشنطن، والمقرر عقده في التاسع من شهر ديسمبر الجاري، وكذلك الاجتماعات اللاحقة له..موضحة أنها أصدرت بيانا عن الاجتماع الثاني، وأنه لم يصدر عنها أي بيانات أخرى.

كانت وزارة الري قد أعلنت مساء اليوم عن ختام ثاني الاجتماعات الأربعة لمفاوضات سد النهضة.

وأوضحت الوزارة في بيانها استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في أديس أبابا يومي 15 و16 نوفمبر الماضي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ورغبة من الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين تشغيل كل من سد النهضة والسد العالي، في ضوء أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، لاسيما وأنها آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

وأشارت في ذات البيان، عقد اجتماع وزاري في واشنطن في 9 ديسمبر 2019، لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث.

وقالت إن الاجتماعات اختتمت فعالياتها بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث، المقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة (21-22) ديسمبر 2019.

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