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رئيس جامعة الأزهر يأمر بعلاج مسنة بالمستشفى التخصصي

09:56 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
رئيس جامعة الأزهر يأمر بعلاج مسنة بالمستشفى التخصصي

رئيس جامعة الأزهر يأمر بعلاج مسنة بالمستشفى التخصص

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بعلاج مريضة مسنة بالمستشفى التخصصي، بسبب عدم قدرتها على العلاج.

واستقبل الدكتور محمد عجاج، مدير عام المستشفى، الحالة صباح اليوم، وفحص حالتها الدكتور ممدوح الطحان، رئيس قسم القلب.

وزار رئيس الجامعة، المريضة للااطمئنان عليها، يرافقه مدير عام المستشفى، والطبيب المعالج، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

من جانبها وجهت المريضة الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه ولجميع العاملين بالمستشفى على سرعة استجابته، داعية الله أن يبارك في مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

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محمد المحرصاوي المستشفى التخصصي محمد عجاج

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