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ممثل "العدل": نلمس رغبة صادقة في الحوار جاد.. ونريد قوائم انتخابية نسبية

09:39 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
ممثل "العدل": نلمس رغبة صادقة في الحوار جاد.. ونريد قوائم انتخابية نسبية

عبدالمنعم إمام أمين عام حزب العدل

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال عبدالمنعم إمام، ممثل حزب العدل بجلسة الحوار الوطني بين الأحزاب، إن الحزب يلمس رغبة صادقة من الأحزاب في الوصول إلى حوار جاد.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة الحوار الوطني الثانية التي يعقدها حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء.

ودعا إمام، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بقوائم نسبية، مضيفا "نحن لسنا ديكور ومش هنقبل نكون ديكور، ومستبشر اليوم بحوار جاد، أملا في جلسة أخرى عن التفاصيل".

عبدالمنعم إمام القوائم الانتخابية حزب العدل الأحزاب السياسية
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