رئيس "مستقبل وطن": الأحزاب قادرة على وضع رؤية للمستقبل السياسي

كتب ميرا إبراهيم:

تصوير - هاني رجب:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الجلسة الثانية للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية، تأتي بعد الجلسة السابقة التي كانت بمثابة عصف ذهني لاختيار الموضوعات التي سيتم طرحها للنقاش.

وأضاف "رشاد" على جلسة الحوار بين الأحزاب، الثلاثاء، أنه سيتم مناقشة 3 موضوعات رئيسية؛ الأول الاتفاق على رؤية عامة للأحزاب، والثاني: الاستحقاقات الدستورية القادمة ووجه نظر الأحزاب فيها، والثالث: دور الأحزاب السياسية في الشارع.

وأوضح أن الأحزاب المشاركة اليوم قادرة على وضع رؤية حقيقية لما هو قادم سواءً داخل مجلس النواب، أو خارجه، عبر وضع مبادئ رئيسية يجري التوافق عليها بشأن الشكل الانتخابي سواء بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية أو المغلقه أو الفردي أو النظام المختلط.