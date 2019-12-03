الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب - محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف إن الأخذ بالأسباب لا يتعارض ولا يتنافى مع التوكل على الله (عز وجل) ، وأن من علم حقيقة التوكل اجتهد في الأخذ بالأسباب، لأن المتوكل الحقيقي يأخذ بالأسباب ويبذل طاقته وجهده، ويرد الأمر كله لله صاحب التوفيق والفضل والعون، وهو ما أكده القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأوضحت الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء - أنها خصصت موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب" ويتناول الحديث عن سنن الله الكونية وقوانينه التي تحكمه، والقواعد التي تسيّر حركته، فلا يتقدم لاحق على سابق، ولا يتأخر سابق عن لاحق إلا بإذن الله تعالى فإذا وجدت الأسباب تحققت النتائج، وهذا قانون عام محكم يجري على الكون كله في كل زمان ومكان فلكل شيء سببه.

كما قررت وزارة الأوقاف نشر الخطبة مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بالوزارة وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة، ومترجمة إلى 18 لغة أجنبية مختلفة وإلى لغة الإشارة.