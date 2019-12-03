"التضامن" تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

القاهرة - أ ش أ:

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، اليوم الثلاثاء، احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمقر مجمع الاعاقة الشامل بعين شمس.

قال عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، إن الاحتفال اليوم باليوم العالمي لذوي الإعاقة، يلقي الضوء على حصول ذوى الإعاقة على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والعمل على تحقيق مشاركة فعالة لهم داخل المجتمع، لتوعية الأسر بكافة الخدمات التي تقدمها الدولة لهم.

وأضاف حمودة أنه من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الأجتماعي، يتم تقديم الخدمات للأبناء المعاقين ذهنياً.

وأوضح أن المؤسسة تقوم برعاية 1149 ابناً وابنة، تقدم لهم كافة الرعاية الصحية والثقافية والأنشطة الرياضية والتعليمية.

وقال إن المؤسسة تقدم الخدمات لحالات التوحد والشلل الدماغي والحضانة الدامجة، وجميع المراكز تم تزويدها بأحدث الوسائل والأجهزة، معلناً عن قرب افتتاح مركز قياس السمعي والبصري والذهني في خطوة للتوسع في الخدمات.

وتضمن الاحتفال - الذي شارك فيه 90 ابناً وابنة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكري التابعة للمؤسسة - تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة"، وورشة بورتريه بمشاركة أطفال المؤسسة الموهبين فنياً تحت عنوان "الزمن الجميل"، كما شهد الاحتفال تكريم اسم الشاعر الكبير الفنان صلاح جاهين، حيث تسلم درع التكريم بهاء صلاح جاهين نجل الشاعر الكبير.