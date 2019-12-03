"الطيران المدني" تكرم حفيد أول طيار مصري

كتب- محمد عبيد:

كرم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، المهندس طارق أسامة محمد صدقي حفيد الطيار محمد صدقي، رائد الطيران المدني المصري، على هامش استعداد الوزارة للاحتفال بالعيد التسعين الذي يوافق يوم 26 يناير من كل عام.

أهدى الوزير المهندس طارق درع الوزارة تقديرًا لجهود جده التاريخية في مجال الطيران المصري.

أكد الوزير على أنه يجب إحياء التراث التاريخي للطيران المصري من خلال تكريم الرموز اللامعة والرواد الأوائل التي أضافت للطيران العديد من الإنجازات، واحتفالات الوزارة هذا العام ستشهد تكريما لاسم الطيار محمد صدقي.

وذكر الوزير المغامرة التي قام بها الطيار محمد صدقي من ألمانيا عندما قرر دراسة الطيران المدني هناك على نفقته الخاصة، وحصل على جميع الشهادات واشترى من ماله الخاص طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين، ونجح في القيام برحلة جوية مثيرة من برلين إلى القاهرة، وأنه يجب أن نستلهم من التجربة الإستثنائية والفريدة روح العزيمة والإصرار.​