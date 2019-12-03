"الدعدع" لحقوق الإنسان و"عاكف" مساعد أمين عام "الحرية" بالقاهرة

كتبت - ميرا إبراهيم:

أصدر اللواء أحمد العزازي، أمين عام محافظة القاهرة بحزب الحرية المصري، قرارًا بتعيين الدكتورة هند عاكف، مساعد أمين الحزب بالقاهرة، وأمينة المرأة، وتعيين الدكتور أشرف الدعدع، أمين لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة.

وقال "العزازي"، في بيان اليوم، إن الحزب لديه خطة تهدف إلى استقطاب أسماء ذات كفاءات ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية، مؤكدًا أن هذا الوقت يحتاج إلى أبناء مخلصين من أجل بناء الوطن ودعم الدولة المصرية، ولتحقيق هذا علينا اختيار كفاءات تشعر بالمسئولية وتدعم الدولة المصرية.

وتابع أمين المحافظة،: "الحزب يسعى للتواصل مع الجماهير في العاصمة، وهناك خطوات على المدى القريب لتفعيل دور الحزب وانتشاره بالعاصمة وتفاعله مع مشكلات المواطنين ومحاولة حلها، كما سيتم ايضا التواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة لمتابعة المشكلات والمشاركة في حلها".