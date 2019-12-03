بالصور.. تفاصيل لقاء عبدالعال بسيلفا كير رئيس جنوب السودان

كتب - أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له بسيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، فى إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية جنوب السودان.

ونقل الدكتور علي عبدالعال في مستهل اللقاء للرئيس سيلفا كير، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه العميق والكامل لجنوب السودان من مصر قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا على أن الدولة المصرية حريصة على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان، وتنفيذ اتفاق السلام المنشط هناك.

وأكد رئيس مجلس النواب، حرص مصر على دعم جنوب السودان بكافة الطرق والوسائل التي تكفل التنمية للأشقاء في البلاد، مبدياً ترحيبه بمشاركة سيلفا كير في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وشدد الدكتور علي عبدالعال، على أن مصر تولي أهمية قصوى لدعم اتفاق السلام سياسيًا ودبلوماسيًا ولوجستيًا.

على الصعيد البرلماني، أعرب الدكتور علي عبدالعال، عن حرص مجلس النواب المصري على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين مصر وجنوب السودان عبر نقل الخبرات البرلمانية المصرية للأشقاء في جنوب السودان.

من جانبه، أعرب سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، عن سعادته البالغة باستقبال الوفد البرلماني المصرى رفيع المستوى وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أن مصر بمثابة الشقيقة الكبرى لجنوب السودان، ولطالما قدمت لنا يد العون والمساعدة وأن تلك الزيارة إنما تمثل رسالة دعم إيجابية لدولة جنوب السودان.

وأشاد بمهارات المصريين وقدراتهم متوقعًا زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في جنوب السودان بعد استقرار الأوضاع.