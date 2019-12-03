بتقدير جيد جدا.. ننشر شهادة تخرج طالب الهندسة المنتحر من أعلى برج القاهرة

كتب- محمد سامي:

حصل مصراوي على شهادة تخرج نادر محمد جميل، المنتحر من أعلى برج القاهرة منذ يومين، وتظهر شهادة التخرج تفوق نادر في كلية الهندسة شعبة الهندسة الحيوية الطبية وحصوله على تقدير جيد جدا، بنسبة تقترب من 78%.

كما أظهرت الشهادة حصوله على تقدير امتياز في مشروع التخرج، وهو ما ينفي ما نسب للطالب بأنه كان يكره الدراسة في الكلية وأنه تم إرغامه على الدراسة بها.

من جانبه أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان صحة شهادة التخرج، مؤكدا تفوق "نادر" بشهادة الجميع من أساتذه وزملاء له، نافيا أن يكون لدى الطالب خلافات مع رئيس قسم الهندسة الطبية الذي تخرج منه.​