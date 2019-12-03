البيئة: إحباط تهريب 40 سلحفاة بالحدود المصرية

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إنها نجحت في إحباط تهريب 40 سلحفاة سودانية تم ضبطها عند الحدود المصرية السودانية بحوزة اثنين من المهربين قبل دخولها البلاد لتهريبها بعد ذلك للخارج، وتمت الاجراءات بالتعاون بين ادارة محميات الجنوب والجهات المعنية.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بيقظة ادارة محميات الجنوب والتعاون المثمر مع شركاء العمل البيئي لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجى والتصدي بحزم لعمليات التهريب ومكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الحياة البرية وذلك وفقا لما يحدده قانون البيئة، وكذلك اتفاقية سايتس لتنظيم الاتجار في الحياة البرية المهددة بالانقراض بين الدول.

وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر لوزارة الداخلية وكافة الأجهزة والجهات المعنية لجهودهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مشيرة إلى أن ذلك يعكس مدى إهتمامهم معرفتهم بقيمته خاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر.

كان فريق إدارة محميات الجنوب يقوم بإحدى جولاته التفتيشية لتطبيق قانون البيئة وملاحقة المخالفين في مجال الاتجار في الأنواع البرية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وتمكن الفريق من ضبط السلاحف المذكورة بحوزة 2 من المهربين، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المهربين لمخالفتهم قانون البيئة رقم ٩ لسنة 2009و تعديلاته، وتحرير محضر بالمخالفة كما تم تشكيل لجنة لإجراء المعاينة على السلاحف المضبوطة.

وتبين أن السلاحف المضبوطة من نوع African suprred tortoise وفي حالة صحية جيدة وتم استلامها بناء على قرار النيابة و توفير الرعاية الكاملة لهم تمهيدا لإطلاقهم إلى بيئتهم الطبيعية.