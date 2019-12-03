السيسي: "والله اللي بيتعمل في مصر ما يخطرش على بال حد"

كتب- يوسف عفيفي، ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة حاضرة باستمرار: "مش ممكن تغيب الدولة عن مصالح مواطنيها".

وأوضح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بدمياط: "الناس بتتناول المشاكل بشكل مش عارفين الحكاية وإيه اللي بيتعمل في الدولة، والله والله اللي بيتعمل فيكي يا مصر ما يخطرش على بال حد".

وأضاف: "أنا بحلف بالله، وده قسم عظيم أوي، البحيرات مش هنسيبها للعشوائيات والفوضى والصرف الصحي".

وافتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات تنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط.​