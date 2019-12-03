وفاة المترجم صالح علماني عن 70 عاما

كتب- محمد عاطف:

توفي منذ قليل، المترجم الفلسطيني الكبير صالح علماني، في إسبانيا، عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

ولد "علماني" في مدينة حمص عام 1949، درس الأدب الإسباني، وأمضى أكثر من ربع قرن في خدمة الأدب اللاتيني ليُعرّف القرّاء العرب على هذا النوع من الأدب.

ترجم ما يزيد عن 100 عمل عن الإسبانية، هي محصلة جهوده الدؤوبة خلال أكثر من ثلاثين عامًا في ترجمة أدب أمريكا اللاتينية، والأدب الإسباني عمومًا.

اشتهر "علماني" بترجمة أعمال الروائي الكبير جابرييل جارسيا ماركيز، ومن أهمها الحب في زمن الكوليرا، قصة موت معلن، ليس لدى الكولونيل من يكاتبه، مئة عام من العزلة، عشت لأروي، ذاكرة غانياتي الحزينات، ساعة الشؤم، الجنرال في متاهة.​