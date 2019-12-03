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هبوط اضطراري لطائرة جزائرية بمطار القاهرة بسبب عطل محركها

12:56 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
هبوط اضطراري لطائرة جزائرية بمطار القاهرة بسبب عطل محركها

الخطوط الجزائرية

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن طائرة جزائرية قادمة من المدينة المنورة هبطت اضطراريا في بالمطار، أثناء رحلتها من السعودية إلى الجزائر بسبب عطل مفاجئ في محرك الطائرة.

أضافت المصادر: تلقى برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد رحلة الخطوط الجزائرية من طراز بوينج قادمة من المدينة المنورة، على متنها نحو 190 راكبا، يطلب السماح له بالهبوط بسبب عطل مفاجئ في محرك الطائرة، وأوضحت المصادر، أنه تم إتخاذ الإجراءات التأمينية ونشر الخدمات على الممر استعدادا لهبوط الطائرة التي هبطت بسلام دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم الرحلة.

أشارت المصادر إلى توفير أتوبيسات ونقل الركاب واستقبالهم داخل صالات المطار، حتى وصلت طائرة ثانية للخطوط الجزائرية لنقل الركاب إلى وجهتهم، وأكدت المصادر أن طائرة الخطوط الجزائرية التي حدث بها العطل مازالت في مطار القاهرة، ومن المقرر أن ترسل الشركة محركا جديدا ليتم إصلاح الطائرة بالمطار لتتمكن من استكمال رحلتها مرة أخرى. ​

الخطوط الجزائرية مطار القاهرة الدولي السعودية الجزائر

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