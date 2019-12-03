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الوفد يطالب باستغلال منتدى شباب العالم في الترويج للسياحة المصرية

12:38 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
الوفد يطالب باستغلال منتدى شباب العالم في الترويج للسياحة المصرية

حزب الوفد

كتب- محمد نصار:

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر خلال ديسمبر الجاري يعد فرصة عظيمة للترويج للسياحة المصرية.

وأضافت رمزي، في بيان، اليوم، أن هذا الحدث العالمي لاقى في نسختيه الماضيتين ترويجًا واسع النطاق على المستوى الدولي بما عزز الثقة الأمنية في الدولة المصرية من كافة دول العالم التي اجتمع ممثلوها على أرض شرم الشيخ.

وطالبت رمزي، الحكومة المصرية ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة، بضرورة الإعداد المناسب لهذا الحدث العالمي مع شن حملات دعائية على مستوى دولي تتضمن مظاهر الحضارة المصرية والأماكن الأثرية والسياحية التي يمكن للوفود المشاركة زيارتها والتعرف عليها، فضلًا عن إلقاء الضوء بشكل موسع على الاكتشافات الأثرية التي تمت مؤخرًا لزيادة حركة السياحة الواردة إلى مصر.

حزب الوفد منتدى شباب العالم الترويج للسياحة

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