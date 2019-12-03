وزير الكهرباء: محطات سيمنز منحتنا إنتاجا بلغ 14 ألف ميجاوات

كتب- محمد عاطف ومي مدحت:

قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عرضا موجزا عن إنجازات وزارته خلال الفترة بين عامي 2014 و2019، واستعراض مشروعات الكهرباء في دمياط، لاسيما مشروع تحويل محطة توليد غرب دمياط من الدورة البسيطة للمركبة، ومشروع خاص بمحطة محولات شطا لتغذية مدينة الأثاث.

وأوضح الوزير أنه تم إدخال قدرات هائلة من الطاقة الكهربائية في الفترة بين عامي 2015 و2019، التي بلغت ما يزيد عن 28 الف ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق وأثار إعجاب كل المحافل الدولية.

وأشار إلى أنه منذ أول يونيو 2015 لم يتم تخفيف الأحمال مطلقا، مضيفا أنه جرى تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، حيث تبلغ القدرة الحالية منها 5852 ميجاوات، مضيفا أنه "في نهاية عام 2021 سنصل إلى 6628 ميجاوات؛ وذلك تطبيقا لاستراتيجية الوزارة"، لافتا إلى أن هناك مشروعات جديدة، وهي في مرحلتها الأخيرة من التفاوض؛ ستقدم قدرة تبلغ 1620 ميجاوات.

وتابع: إن مشروع محطات الطاقة الشمسية من أكبر المشاريع في الشرق الأوسط وإفريقيا بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، وتبلغ مساحة المشروع 37 كيلو مترا مربعا، مضيفا أن البنك الدولي منح المشروع جائزة أفضل مشروع في عام 2019، وتقدر حجم الاستثمارات ملياري دولار، وهو استثمار برأس مال أجنبي.

وأردف: إن استراتيجية الوزارة لتحسين كفاءة المحطات تقوم على تحويل الدورة البسيطة إلى أخرى مركبة؛ حيث تمت إضافة 1840 ميجاوات، مضيفا أن الاستثمارات في هذا الشأن بلغت حوالي 27 مليار جنيه.

وقال إن محطات (سيمنز) الثلاثة في البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف - بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي - منحتنا إنتاجا غير مسبوق، بلغ 14 ألف ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو.