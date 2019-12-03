المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ50 شابا وفتاة

كتب- محمد سامي:

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، حفل زفاف جماعي لـ50 شابا وفتاة من الأسر الأكثر احتياجا من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وزيادة أواصر التواصل الاجتماعي.

وأقيم الحفل بحضور أكثر من 1000 مدعو من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى قائد القوات البحرية ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين وعدد من الشخصيات العامة، وتضمن تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين.

ووجه قائد المنطقة الشمالية العسكرية الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في حفل الزفاف، فيما أعرب الحضور عن شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم دائم للمجتمع المدني والمساهمة في التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.​