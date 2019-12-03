السيسي: صرفنا على الكهرباء 615 مليارا.. ومفيش حاجة بتتعمل غير بالتخطيط

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أنفقت 615 مليار جنيه على قطاع الكهرباء في الـ 5 سنوات الماضية.

وأضاف معقبا على كلمة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال حفل افتتاح مشروعات في محافظة دمياط: "بنشرح الكلام لكل مواطن ممكن حد يشككه أو يقلقه أو يقوله إن الأمور مش ماشية مظبوطة، دول أكتر من نص تريليون جنيه مصري في قطاع الكهرباء، بالظبط 615 مليار جنيه، الدولة صرفت عشان تخلي خدمة الكهرباء أفضل، هو دا اللي يهمني عشان الناس تبقى عارفة، إحنا زودنا 28 ألف ميجاوات، ضاعفنا أكثر من الإنتاج في خلال 5 سنين، بقول دا ليه، عشان تعرفوا إن أنتم يا مصريين، عملتوا دا في 5 سنين

الكهرباء معناها حياة وتنمية، وكان عشان نحقق دا عملنا شبكة نقل، عشان تبقى مصر جسر، زي ما عملنا كدا قناة سويس جديدة، وبقول للدكتور شاكر إن ميعاد الانتهاء من الشبكات الجديدة 2019، مش 2020، لكن لا بأس".

وتابع: "مفيش حاجة بتتعمل غير بتخطيط كبير أوي، بالمناسبة كل قطاعات الدولة اتعمل فيها الشغل دا، يتبقى شغل القراءة في ملف الكهرباء، يعني العدادات مسبقة الدفع، وكان الكلام فيه 30 مليون مشترك للكهرباء في مصر، دلوقتي عندنا أكثر من 8 مليون مشترك عداد مسبق الدفع".

وأوضح الرئيس: "البناء العشوائي في الدولة تكلفته أكتر بكتير في تصويبه وإصلاحه من البناء الصحيح المتكامل، لو كنت فاكر ويعني إحنا بنتخانق في الكلام دا، أه بنتخانق، الدكتور عايز 30 مليون جنيه في الكيلو عشان نحول الضغط العالي لتحت الأرض، صرفنا 1.3 مليار جنيه، ومطلوب فلوس تانية ولسه شغالين، الكلام دا على الكهرباء، طب الصرف الصحي والمية، إحنا قاعدين دايما نلاحق التصويب العشوائي".​