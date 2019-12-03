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السيسي للمصريين: "اللي بتشوفوه في مصر حلمت بيه من 40 سنة"

11:35 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
السيسي للمصريين: "اللي بتشوفوه في مصر حلمت بيه من 40 سنة"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ما تحقق في أرض مصر خلال السنوات الماضية، كان حلمًا له في الصغر.

وأضاف، على هامش افتتاح مشروعات في مدينة دمياط: "مدينة الأثاث لما اتعملت، كنت بحلم زي ما حلمت بحملة فيروس سي، كنت بحلم بعالمية الأثاث، مش محلية الأثاث، لكن فيه ناس لسه بتستورد أثاث للمصريين، الحلم اللي عندي هو العالمية، إيه يا بتوع دمياط!، معندكوش حلم، هو الناس بطلت حلم وتجري على حلمها، بتكلم على كل المصريين، اللي بتشوفوه دا، دا حلم أنا حلمته وأنا صغير من 40 سنين، ولما جيت في المكان دا، ربنا مكننا".

وأضاف الرئيس السيسي: "إحنا مغيرناس كتير في تطوير الأثاث، كانت الفكرة إننا نعمل مركز للتطوير عشان يبقى إنتاجنا للسوق المصري والعالمي، فيه دول في العالم، الدنيا بتروحلها عشان تجيب منها، مش أثاث، لأ، كل حاجة، الناس دي حققت دا بالعمل مش وهي نايمة، كنت متصور إننا محتاجين 2000 ورشة على الـ1300 ورشة، الحلم لازم نتمسك بيه، لأن المشاكل لن تنتهي، ودا دور الحكومة، ومش بقول كدا عشان الورش تتاخد، لكن دا مؤشر بالنسبالي، هي لا بتاكل ولا بتشرب".​

السيسي افتتاح مشروعات دمياط حملة فيروس سي الأثاث

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