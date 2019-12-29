درجات حرارة أقل من الطبيعي.. تفاصيل طقس الاثنين 30 ديسمبر (بيان بالدرجات)

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كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، نشاطًا أكبر للرياح الجنوبية الغربية، الاثنين، ما يعزز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وأن تسود في الوقت ذاته درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بنحو درجة أو اثنتين.

وحول فرص سقوط الأمطار، توقع الخبراء أن يكون هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

ونصح خبراء الأرصاد المواطنين بعدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الشتوية، داعين إلى القيادة بحذر على الطرق الصحراوية والقريبة من المناطق الزراعية.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة إلى مضطربة شرقًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 17

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 2

دمياط 12 21

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 09 20