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"التجمع": متمسكون بالانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة

09:52 م الأحد 29 ديسمبر 2019
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كتبت- ميرا إبراهيم:
تصوير- هاني رجب:

قال عبدالناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع لشئون التثقيف، إن الحزب يثمن مشاركة كافة القوى السياسية في الحوار الوطني للأحزاب حول قوانين الانتخابات، مضيفًا أن الحزب يدعوا باقي القوى السياسية للمشاركة فيه، لكونه المخرج الحقيقي لإنجاح الحوار.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، التي يرعاها حزب مستقبل وطن، وبمشاركة أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر" لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

وأضاف عبدالناصر، أن الدولة المصرية تحارب من أجل الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، والحفاظ على حدودها الغربية، بالإضافة إلى الحرب ضد الإرهاب، ما يدعو الجميع لدعم الدولة.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب التجمع، على ضرورة الوفاء بالانتخابات الثلاثة "المحليات والبرلمان والشيوخ" وفق أجندة زمنية محددة، مشيرًا إلى أن حزب التجمع يتمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، لتمثيل كافة أطياف المجتمع داخل المجالس النيابية.

الأحزاب السياسية الحوار الوطني مستقبل وطن

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