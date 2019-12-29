حزب المؤتمر: الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا السياسية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن الحزب يتحرك ويشارك في الحوارات السياسية انطلاقًا من أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة اقضايا السياسية بشكل سريع، شريطة أن يكون الحوار جادًا.

وأضاف مقلد، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، التي يرعاها حزب مستقبل وطن، وبمشارك أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر" لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية، أن "المؤتمر" له وجهة نظر سبق وأن أبداها في تعديلات الدستور وهي أن الدولة فقدت زاوية مهمة، وهو مجلس الشيوخ.

وتابع مقلد، أن المؤتمر ينطلق من الإطار الدستوري الحاكم للدولة، ونرى أن التمييز الإيجابي الذي وافق عليه الدستور لبعض الفئات التي كانت مهمشة، أمرًا جيدًا.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن المؤتمر يريد أن تجرى الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة المغلقه، لتحقيق التميز الإيجابي الذي نص عليه الدستور، مشددًا على ضرورة وضع نظام انتخابي قادر على جلب الكفاءات خاصة في مجلس الشيوخ.

