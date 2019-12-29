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إطلاق "سجل في مكانك" لتسجيل المواطنين بالتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

07:53 م الأحد 29 ديسمبر 2019
إطلاق "سجل في مكانك" لتسجيل المواطنين بالتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة "سجل في مكانك" بمحافظة جنوب سيناء؛ إحدى محافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار حملات التوعية الميدانية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل عملية تسجيل بيانات المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، في بيان اليوم، أن مبادرة "سجل في مكانك" في محافظة جنوب سيناء تتسم بخصوصية تتوافق مع الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكل المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، مضيفًا أن المبادرة ستتوافق أيضًا مع طبيعة كل محافظة من محافظات المرحلة الأولى، والتي ستطبق بها المنظومة تباعًا.

وتابع السبكي أنه تم تسجيل 1,877,328 مواطنًا في محافظات المرحلة الأولى وهي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مشيرًا إلى بدء التسجيل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضي، وببقية المحافظات في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال السبكي إنه يجري الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء استعداداً لإطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحي الشامل حسب الجدول الزمني الموضوع له، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
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هالة زايد وزارة الصحة جنوب سيناء التأمين الصحي الشامل

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