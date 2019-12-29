انطلاق فعاليات الحوار الوطني للأحزاب برعاية "مستقبل وطن"

كتبت- ميرا إبراهيم:

انطلقت الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية برعاية حزب مستقبل وطن، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف.

ووجه الحزب الدعوة إلى أحزاب المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر، استكمالًا لمناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

ومن أبرز الحضور المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، وعصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، وأحمد فوزي عضو الأمانة المركزية لمستقبل وطن.

كما حضر كل من السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، وأحمد مقلد ممثلًا عن حزب المؤتمر، ومارسيل سمير ممثل حزب التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم حزب الغد.​