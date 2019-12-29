حدث في 8 ساعات| تحذير من "الصابون السائل" وتوقعات طقس الاثنين
كتب – أسامة علي:
شهد اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إعلان حزب الوفد تأييد خوض الانتخابات بنظام 75% للقائمة، وتوضيح موقع تماثيل كباش الأقصر في ميدان التحرير، إضافة إلى توقعات الأرصاد بتعرض البلاد لموجة صقيع ونشاط للرياح وبرودة أقل من الطبيعي.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:
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