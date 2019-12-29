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حدث في 8 ساعات| تحذير من "الصابون السائل" وتوقعات طقس الاثنين

06:35 م الأحد 29 ديسمبر 2019
حدث في 8 ساعات| تحذير من "الصابون السائل" وتوقعات طقس الاثنين

حدث في 8 ساعات

كتب – أسامة علي:

شهد اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إعلان حزب الوفد تأييد خوض الانتخابات بنظام 75% للقائمة، وتوضيح موقع تماثيل كباش الأقصر في ميدان التحرير، إضافة إلى توقعات الأرصاد بتعرض البلاد لموجة صقيع ونشاط للرياح وبرودة أقل من الطبيعي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

ميدان التحرير مجلس النواب لميس الحديدي حزب الوفد محمد زكي الكلية الحربية ابلة فاهيتا

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