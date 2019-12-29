بالفيديو- وزيرة الهجرة تشارك طلابًا بالفيوم رياضة "نط الحبل"

كتب– أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، طلاب مدرسة دمّو الفندقية بالفيوم، بعض الألعاب الرياضية ومنها رياضة "نط الحبل".

والتقت مكرم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، طلبة المدرسة الفندقية بالمحافظة؛ للتحدث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، خلال فعالية رياضية نظمتها شركة وويل سبرينج بالتعاون مع وزارة الهجرة ومحافظة الفيوم.

وشددت الوزيرة على ضرورة اعتزاز الطلاب بمحافظتهم وبلدهم مصر، وأن يفخروا كونهم أبناء هذا البلد صاحب الحضارة الكبيرة، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والأطفال المصريين، ويوجه برعايتهم واحتضانهم وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على التطور وبناء صفاتهم الشخصية.

وأشارت وزيرة الهجرة خلال حديثها مع الطلبة إلى مخاطر الهجرة الشرعية، ومدى الصعوبات التي يواجهها الشباب المصري خلال رحلة سفره عبر مراكب الموت؛ ليصبح فريسة للمحتالين وتجار البشر ممن يستغلون رغبتهم في البحث عن فرصة عمل أفضل، أو تحسين مصدر دخلهم، موضحة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد للهجرة غير الشرعية، التي تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر.

ونصحت وزيرة الهجرة، الأطفال والشباب المشاركين بالفعالية، بألا ينساقوا وراء أي مروج للهجرة غير الشرعية بل عليهم مواجهة هذه الأفكار التي تستنزفهم وتعرضهم للمخاطر، كما أن لديهم فرصًا مختلفة في بلدهم حتى يحققون نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات.