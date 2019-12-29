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"الأعلى للإعلام" يصدر مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة

06:12 م الأحد 29 ديسمبر 2019
"الأعلى للإعلام" يصدر مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة

تعبيرية

كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية وبدعم من منظمة اليونيسف مصر، مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة في الإعلام.

وأولت الوثيقة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التي ينبغي استخدامها معهم بحيث يكونوا مشاركين في العملية الإعلامية فيما يخصهم.

وأتت الوثيقة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة وذوي القدرات الخاصة "أصحاب الهمم" بصفة خاصة.

الطفل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الجامعة الأمريكية منظمة اليونيسف مصر

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