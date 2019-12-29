مكرم محمد أحمد يهنئ أسامة هيكل بتولي وزارة الدولة للإعلام
06:11 م الأحد 29 ديسمبر 2019
كتب- مصطفى علي:
بعث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، خطابًا لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، لتهنئته بالمنصب الجديد.
وجاء نص الخطاب كالتالي: "أتوجه إليكم بخالص التهنئة وثقة القيادة السياسية في شخصكم الكريم، وأدعو الله أن يوفقكم في منصبكم الجديد لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، وأتطلع إلى لقاء في القريب العاجل".
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