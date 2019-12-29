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مكرم محمد أحمد يهنئ أسامة هيكل بتولي وزارة الدولة للإعلام

06:11 م الأحد 29 ديسمبر 2019
مكرم محمد أحمد يهنئ أسامة هيكل بتولي وزارة الدولة للإعلام

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

بعث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، خطابًا لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، لتهنئته بالمنصب الجديد.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "أتوجه إليكم بخالص التهنئة وثقة القيادة السياسية في شخصكم الكريم، وأدعو الله أن يوفقكم في منصبكم الجديد لما فيه صالح مصرنا الحبيبة، وأتطلع إلى لقاء في القريب العاجل".

مكرم محمد أحمد الأعلى للإعلام أسامة هيكل

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