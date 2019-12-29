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القابضة لمصر للطيران: تعيين رئيس جديد لشركة الصيانة والأعمال الفنية

03:56 م الأحد 29 ديسمبر 2019
القابضة لمصر للطيران: تعيين رئيس جديد لشركة الصيانة والأعمال الفنية

ابراهيم فتحي

كتب – محمد عبيد

أصدر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف المهندس إبراهيم فتحي للعمل رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفا للمهندس مصطفى علي الدين.

وكان فتحي يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية، وقد استقبل الطيار أحمد عادل المهندس مصطفى علي الدين وقدم له الشكر علي مجهوداته خلال الفترة الماضية.

أحمد عادل القابضة لمصر للطيران إبراهيم فتحي شركة مصر للطيران

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