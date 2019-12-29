46% طلاق و3% زواج.. ننشر أبرز "قضايا الفتاوى" لدار الإفتاء في 2019

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تلقي إداراتها المختلفة ما يقرب من مليون و100 ألف فتوى في قضايا متنوعة خلال عام 2019.

وحصل مصراوي على إحصائية تضمنت عدد وموضوعات الفتاوى التي تلقتها دار الإفتاء المصرية شهريا خلال عام 2019، تحت إشراف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومستشاره الدكتور ابراهيم نجم.

وتقدم دار الإفتاء المصرية خدمة الرد على الفتاوى عبر أقسام متعددة هي " إدارات" الفتاوى الهاتفية "مسجلة ـ مباشرة" والشفوية والمكتوبة" وعبر الصفحة الرسمية للدار بموقع "فيسبوك"، عن طريق البث المباشر، الذي تقدمه من الأحد إلى الخميس في الثانية ظهرا، عبر أمناء الفتوى المتخصصين.

وتصدرت فتاوى الطلاق، قائمة الفتاوى التي تلقتها الدار على مدار العام، بنسبة 46 % أي ما يعادل 507162 فتوى في 2019، وجاءت المسائل المتنوعة في المرتبة الثانية بنسبة 23% أي ما يعادل 253580، وجاءت المشكلات الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، أي ما يعادل 110252، وحلت قضايا المواريث في المرتبة الرابعة بنسبة 9% أي ما يعادل 99227، وأحكام الزواج في الخامسة بنسبة 3% أي ما يعادل 33075.

واستحوذت موضوعات الهبة وفقه المعاملات الحديثة وتحكيم وفض ونزاع والقرض والوصايا والتركات والموضوعات المتنوعة على نسب " 2.5% و2% و2% و1.5% و1% و23%" على التوالي.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث الرسمي باسم الدار، إن أمناء الفتوى المتخصصين أجابوا على الفتاوى والاستفسارات بشكل مبسط، وقدموا حلولا لكل القضايا الواردة لها عبر التكييف الفقهي لها، طبقا لتوجيهات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن الإجابة على الفتاوى والاستفسارات الواردة لدار الإفتاء، بينت سماحة ويسر ووسطية الإسلام، وجسدت رؤية الدار في أمور الفتوى، وما تطلبه من مراعاة المكان والزمان والحال والمآل.

ويستعرض مصراوي عدد الفتاوى التي تلقتها دار الإفتاء شهريا في عام 2019، والتي تمثلت فيما يلي: