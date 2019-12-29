الصحة: إغلاق 6399 منشأة طبية مخالفة خلال 2019

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق ٦٣٩٩ منشأة طبية خاصة نتيجة لمخالفة الاشتراطات الصحية بها أوعدم ترخيصها خلال عام 2019.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى المترددين على تلك المنشآت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحملات التى تم تنفيذها خلال عام 2019 وصل إلى ٢١١٥ حملة مرور ميداني على جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" أن عدد مراكز العلاج الطبيعي التي تمت الموافقة على ترخيصها بلغ ٣١٠ مراكز علاج طبيعي، فيما بلغ عدد النوادي الصحية التي تم ترخيصها ٤٦ ناديا صحيا، بالإضافة إلى منح ٥٧٨٢٢ ترخيص مزاولة مهنة شخصية لأرباب المهن الطبية خلال هذا العام.

وتابع مجاهد أن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية في أي مجال طبي إلا بعد التقدم للوزارة للحصول على ترخيص للعمل داخل الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يتم بعد التأكد من كفاءته العلمية، حرصا على صحة وسلامة المرضي.

من جانبها كشفت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عن ورود ٤٢٨ شكوى من جهات مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، كما تمت معاينة ٤٣ مستشفى خاصاً واستصدار موافقة مبدئية لها، واعتماد ٦١٠٤ شهادات طبية صادرة عن المنشأت الطبية الخاصة، واستخراج ٧٧ ترخيص بنك دم .

وأضافت الشاعر أنه تم ترخيص ٣٦ مركزاً للغسيل الكلوي، و٢٤ قسم قسطرة، و١٩ معمل تركيب أسنان، و ٣٤ مركز ليزر، لافتةً إلى منح ٤٦ ترخيصاً لمستخدمي أجهزة الليزر من الأطباء وذلك خلال نفس الفترة.